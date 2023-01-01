3 ayrı yerde ev yangını

Tuzla’da yaşayan Yusuf Gülseren’in yatak odasında sobanın yatağa temas etmesi sonucunda dün saat 16.00 sıralarında meydana gelen yangında 4 şilte, 2 yatak, 1 klimanın iç ünitesi tamamen yandı; diğer eşyalar ve duvarlar ise islenerek zarar gördü.

Ev sakinleri tarafından söndürülen yangında dumandan etkilenen ev sakini dört kişi Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından Dâhiliye Servisinde müşahede altına alındı.

Gönendere’de ise saat 21.30 sıralarında, Mustafa Çorba’ya ait evin oturma odasında şömineden sıçrayarak halıya düşen kıvılcımların halıyı tutuşturmasıyla yangın meydana geldi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucunda oturma odasındaki muhtelif eşyalar kısmen yanarak, tüm odaların duvarları ise islenerek zarar gördü.

Diğer yandan Gemikonağı’nda ise bu sabah saat 02.45 sıralarında Nikuze Monique evinin mutfağında yemek yaparken tavada bulunan yağın alevlenmesi sonucunda yangın meydana geldi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında bir aspiratör ve gazocağı ile mutfak dolapları yanarak zarar gördü.

Yangınlarla ilgili soruşturma devam ediyor.