34 yaşındaki şahıs Alemdağ'da ölü bulundu

34 yaşındaki şahıs Alemdağ'da ölü bulundu
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Bugün saat 19.00 sıralarında,  Lapta'da sakin Emin Erişik  (E-34), Alemdağ'da kendi kendini asmak suretiyle yaşamını  sonlandırdı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2021, 20:59
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