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34 yaşındaki şahıs Alemdağ'da ölü bulundu
Kıbrıs
22 Temmuz 2021 Perşembe 20:56
Kıbrıs Genç Tv
Bugün saat 19.00 sıralarında, Lapta'da sakin Emin Erişik (E-34), Alemdağ'da kendi kendini asmak suretiyle yaşamını sonlandırdı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2021, 20:59
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