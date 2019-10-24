4 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi komitenin gündemindeydi

Girne-Lefkoşa Anayolunda Meydana Gelen Sel Felaketinin Oluşum Nedenleri ve Sonucunda Yaşanan Can Kayıpları İle İlgili Yol ve Trafik Güvenliği Konusunda İhmalin Olup Olmadığı İle İlgili Meclis Araştırma Komitesi bugün toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, bugün saat 14.30’da UBP Milletvekili Özdemir Berova Başkanlığı’nda toplanan komitesi gündemini konuyla ilgili olarak davetlilerin detaylı dinlenmesine ayırdı.

Komite’ye, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekili Ersan Saner, UBP Milletvekili Menteş Gündüz, CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve HP Milletvekili Erek Çağatay katıldı.

Komite toplantısına ayrıca, KKTC Başsavcılığından Savcı Ergin Atıcı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan Bakanlık Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı, Polis Genel Müdürlüğü’nden Zafer Zaifer ve Sıtkı Erkıvanç, İnşaat Mühendis İşleri Odası’ndan Abdullah Ekinci ve Hüsnü Coşan, Karayolları Dairesi’nden Serhan Kazmacı ve Arkın Şansalan katıldı.