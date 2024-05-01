Ülke genelinde polis tarafından dün gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 7 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün 20:00 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda, KKTC’den çıkış yapacak U.C.B’nin (E-40) valizinde polis tarafından yapılan kontrolde, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

-Müstahdem Tarafından Hırsızlık

22 Nisan tarihinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir bahis evinde kasiyer olarak çalışan İ.K.(E-23)’nin, müşterilerden tahsil ettiği toplam 3,299 TL’yi, iş yerine teslim etmeyip maçlara bahis yatırmak suretiyle çaldığı tespit edildi.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, bahse konu şahsın 23 ve 24 Nisan tarihlerinde, Gemikonağı’nda faaliyet gösteren bir bahis evinde kasiyer olarak çalıştığı sırada, yine müşterilerden tahsil ettiği toplam 26,575 TL parayı da, iş yerine teslim etmeyip tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs, Lefkoşa Merkezi Cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak bulunuyor.

-Trafik Kazası

Dün 04:00 sıralarında, Lefkoşa’da Gazeteci Kemal Aşık Caddesi üzerinde, Mehmet Göğsüaçık (E-25) yönetimindeki TMA 039 plakalı taksi araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada yolun sol kısmında aynı istikamete doğru seyreden Cemal Doran (E-78) kullanımındaki bisikletin sağ yan kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü Cemal Doran, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, kaburga ve omurga kırığı teşhisi nedeniyle müşahede altına alındı.