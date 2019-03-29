4 yaşındaki çocuk yaralandı

Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda bugün meydana gelen trafik kazasında 4 yaşındaki Adiel Osagie Omozejele (E) yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza bugün saat 13.30 sıralarında Oseremhen Humphrey Omozejele'nin (E-33), PJ 616 plakalı salon araçla Borusan Ormanı yakınlarında sola meyilli virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refuje düşmesi sonucu meydana geldi.

Kaza sırasında araçta yolcu olarak bulunan ve yaralanan Adiel Osagie Omozejele (E-4) kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Polisin olay hakkındaki soruşturması devam ediyor.