40 ülkeden Rotaryen ileri gelenleri Kıbrıs'ta bir araya geliyor ve Uluslararası Rotary Başkanı Jennifer Jones ile buluşuyor

Rotary Uluslararası geçmiş dönem Direktörlerinden Katerina Kotsali Papademetriou ve Eski Bölge Guvernörü Christina Covotsou-Patroclou'nun çabaları sayesinde, Kıbrıs Rotary Tarihinde ilk kez Zone 21 Enstitüsü 9-13 Kasım 2022 tarihleri arasında Kıbrıs Limasol'da gerçekleştirilecek. Açılış töreni 10 Kasım'da Carob Mill'de, konferansın ana oturumları ise Elias Beach Hotel'de yapılacak.

Etkinliğe pek çok Avrupa ülkesi ve Orta Doğu ve Afrika'dan olmak üzere 40 ülkeden Rotary'nin ileri gelenleri katılım rezervasyonlarını yaptırdı.

Enstitünün programının tamamına www.limassolinstitute2022.org web sitesinden ulaşılabiliyor.

Delegeler, hastalıkların önlenmesi, temel eğitim, çevre, kız çocuklarının-kadınların güçlendirilmesi, Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık, birlikte çalışma ortamlarının geliştirilmesi gibi önemli ve güncel konuları ele alacaklar.

Enstitü ayrıca, uluslararası Rotary'nin küresel ve bölgesel perspektiflerdeki gelişmeleri, girişimleri ve öncelikleri hakkında ağ oluşturma fırsatları, fikir alışverişi ve güncellemeler için bir forum işlevi görüyor.

Bu göreve seçilen ilk kadın olan Uluslararası Rotary Başkanı Jennifer Jones, Enstitü'ye katılacak.