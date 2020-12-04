Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, “Toprağın korunması ve biyoçeşitlilik kaybının önüne geçilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Bakan Oğuz, 5 Aralık Dünya Toprak Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Dünya Toprak Günü’nün bu yılki temasının “Toprağı canlı tut, toprak biyoçeşitliliğini koru” olarak belirlendiğini kaydetti.

Oğuz, “Bu yılki kampanya ile dünyada sağlıklı ekosistemin sürdürülebilirliğinin önemine, toprak yönetiminde artan zorluklara, biyoçeşitliliğin kaybına karşı mücadeleye dikkat çekilerek, hükümetlere, organizasyonlara, toplumlara ve kişilere toprağın korunmasında aktif rol almaları yönünde çağrıda bulunuluyor” dedi.

Biyoçeşitliliğin kaybının toprağı da etkilediğinden bu durumun dünya genelinde endişe yarattığını dile getiren Bakan Oğuz, “Toprak, gezegenimizin biyoçeşitliliğinin dörtte birinden fazlasına ev sahipliği yapan, yaşayan bir kaynak. Topraktaki organizmalar sağlıklı, verimli ve güvenli ürünler elde edilmesi açısından büyük bir önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

Bakan Oğuz, yaşamsal öneme sahip olan toprağın korunması ve biyoçeşitlilik kaybını engellemek için gerekli adımları atarak tedbirler almak, sağlıklı toprak için üretim modellerini yenileyerek, toprağa ve organizmalara zarar vermeyen tarım politikası uygulamak gerektiğine dikkat çekerek, bu yöndeki çalışmaları, eğitimleriyle toprağı korumak için uğraş verdiklerini kaydetti.

Ülkede toprağın canlı tutulması ve korunması için her bireye önemli görevler düştüğünün altını çizen Tarım Bakanı Oğuz, “Bakanlık olarak, bizlere nimet sunan toprağın korunması ve biyoçeşitlilik kaybının önüne geçilmesi için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. 5 Aralık Dünya Toprak Günü Kutlu Olsun” dedi.