50 vekilden 40'ı yeniden aday

KKTC halkı 23 Ocak’ta sandık başına giderek, Cumhuriyet Meclisi’nde kendisini temsil edecek 50 milletvekilini belirleyecek. Cumhuriyet Meclisi’ndeki 40 vekil yeniden seçime katılıyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), erken genel seçim için kesinleşen aday listesini bugün ilan etti. 18 Aralık’ta ilan edilen geçici listede aday sayısı 405’ti ancak 2 bağımsız aday, adaylığını geri çekince sayı 403 oldu.

23 Ocak’taki seçime 6 ilçeden 403 aday katılıyor. Adaylardan 131’i kadın. Adaylar arasında 1990 doğumlu olanlar da var. En genç adaylar ise Bağımsızlık Yolu ve TDP’den. Her iki partinin de 1996 doğumlu milletvekili adayı var. 25 yaşında milletvekilliğine aday olan isimler TDP’den Elif Özyiğit Cengiz ve Bağımsızlık Yolu’ndan Serap Kedi.

40 VEKİL SEÇİMDE YENİDEN ADAY… BAĞIMSIZLIK YOLU SEÇİME İLK KEZ KATILIYOR

Şu anda Meclis’te UBP, CTP, HP, TDP, DP ve YDP olmak üzere 6 siyasi parti temsil ediliyor. Bu secime 8 siyasi parti katilıyor. Genel başkanların da yer aldığı seçim aday listesinde 16 UBP’li, 11 CTP’li, 5 HP’li, 3 TDP’li, 1 DP’li ve 1 YDP’li vekil var.

HP’den ve YDP’den istifa eden 3 vekil de UBP’den aday oldu. Toplamda, 40 vekil seçimde yeniden aday. Bağımsızlık Yolu ise seçime ilk kez katılıyor.

Seçime katılan tüm siyasi partiler adaylarını cinsiyet kotasına göre belirledi. En fazla kadın adayı olan parti HP ve YDP. Her iki partinin de 18 kadın adayı var. Bağımsızlık Yolu ile TKP-YG’nin ise Güzelyurt’taki tüm adayları kadın.

Türk Ajansı Kıbrıs (T.A.K.) muhabirinin siyasi partilerden edindiği bilgiye göre, UBP’nin 15 kadın adayı var. Partinin en genç adayı 1987 doğumlu Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak. CTP’nin 15 kadın adayı var. Partinin en genç milletvekili adayı 1992 doğumlu Pembe Ardıç.

HP’nin 18 kadın adayı var. Devran Vudalı ve Ledün Caymaz en genç adaylardan. Her iki aday da 1993 doğumlu.



Seçime ilk kez katılan Bağımsızlık Yolu’nun kadın aday sayısı 17. Bağımsızlık yolunun Güzelyurt’taki tüm adayları da kadınlardan oluşuyor. En genç milletvekili adayları ise 1996 doğumlu Serap Kedi.TDP’den 16 kadın aday var. Partinin en genç adayı ise 1996 doğumlu Elif Özyiğit Cengiz. DP’den 15 kadın aday var. En genç aday 1992 doğumlu Çağla Eroğlu. YDP’nin ise 18 kadın adayı var. Partinin en genç milletvekili adayı 1994 doğumlu Eda Yenen.TKP-YG’nin kadın adayları 17. En genç aday 1992 doğumlu Ayşe Buran. Partinin Güzelyurt’taki tüm adayları da kadın.BAĞIMSIZ ADAYLARDAN İKİSİ ADAYLIĞINI GERİ ÇEKTİYSK’dan alınan bilgiye göre, bağımsız adaylardan Evren Özbir ile Mutlu Özemre adaylıklarını geri çekti. Bağımsızlar arasında en genç aday ise 1986 doğumlu Adem Yazıcı.Öte yandan askıya alınan sandık seçmen listesi şöyle:“Lefkoşa 65 bin 363, Gazimağusa 50 bin 847, Girne 44 bin 436, Güzelyurt 15 bin 037, İskele 20 bin 585 ve Lefke 6 bin 915…İlçelere göre sandık sayıları şu şekilde:“Lefkoşa 231, Gazimağusa 196, Girne 164, Güzelyurt 55, İskele 87 ve Lefke 30. Toplam 763 ”