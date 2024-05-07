Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Yüksek Adliye Kurulu'nun 26 Nisan tarihli kararıyla Yüksek Mahkeme Başkanlığı'na seçilen ve 16 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığında yapılacak törenle görevi devralacak Bertan Özerdağ'ı ve görevi devredecek Narin Ferdi Şefik'i, Meclis Şeref Salonu’nda kabul etti.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Şefik, görüşmedeki konuşmasında, suç oranlarının artmasıyla mahkemelerdeki yoğunluğun arttığını, suçlarda bariz bir artış olduğunu, bu konuyla mutlaka yakından ilgilenilmesi gerektiğini söyledi.

Şefik ayrıca, Anayasa'da birçok konuda değişiklik yapılması gerektiğini de ifade ederek, yargının düzenli işleyebilmesi için ihtiyaçlarının giderilmesi gerektiğini, yargıç sayısı, bina ve personel eksikliklerinin olduğunu belirtti.

-Töre

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ise suç oranlarındaki artış konusuna ilişkin hükümetin gerekli çalışmaları yaptığını, tüm ilgili kurumların ve paydaşların üzerine düşeni yapma gayretinde olduğunu, Polis teşkilatının denetimlerini artırdığını söyledi.

Töre, suç oluşumunun önceden önlenmesi için ne gibi tedbirler alınması gerektiği konusunda daha sıkı çalışma yapılmasının şart olduğunu, Cumhuriyet Meclisi olarak üzerlerine düşen görevlerle ilgili çalışmalarına devam ettiklerini, ailelerin ve bireylerin de bu konuda dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

Meclis Başkanı Töre, Anayasa’da yapılması gereken değişikliklerle ilgili olarak da önceki referandumların olumsuz sonuçlandığını, bu sonucun nedenlerinin araştırılarak tespitte bulunulması ve kamuoyunun yapılması hedeflenen değişikliklerle ilgili detaylı şekilde bilgilendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Yakın zamanda görevi devredecek olan Şefik'e bugüne kadar yargı camiasına sunduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eden Töre, hayatının yeni döneminde sağlık ve huzur dileklerinde bulundu.

Töre, Yüksek Mahkeme Başkanı görevine başlayacak olan Bertan Özerdağ'ı ise bu önemli görevi devralmasından ötürü tebrik etti.

Meclis Başkanı Töre, Özerdağ’ın sadece Yüksek Mahkeme Başkanı olarak değil, aynı zamanda Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı gibi önemli görevleri de icra edeceğini belirterek, Özerdağ'a çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diledi.