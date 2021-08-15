6 hız tespit kamerası daha yarın devreye giriyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Trafik Dairesi’nin, -Lefkoşa ve Girne ilçe sınırları içinde altı yeni sürat tespit kamera sistemini yarından itibaren devreye koyacağı açıklandı.
Dikmen-Taşken Yolu, Girne-Beylerbeyi Yolu, Gaziköy'ün batı girişi ve Ciklos’taki hız tespit kameraları 50km/s, Girne-Lapta Yolu’ndaki hız tespit kamerası 65km/s ve Lefkoşa-Gire Yolu’ndaki hız koridoru, 100km/s üzerinde sürat yapan araçları tespit ederek kaydedecek.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, sürücülerin gerek şehir içi, gerek şehirlerarası yollarda konan hız sınırlamalarına ve diğer trafik kurallarına uymalarını istedi.