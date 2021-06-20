Alsancak’ta yaşayan 69 yaşındaki Patrick Victor Wright, evinde ölü bulundu.

Polis bültenine göre, dün saat 11.00 sıralarında evinde öldüğü anlaşılan Wright’ın vücudunda yapılan dış muayenede darp ve cebir izine rastlanmadı.

Polisin soruşturması sürüyor.

32 YAŞINDAKİ KADININ ÖLÜM SEBEBİ BELİRLENDİ

Öte yandan önceki gün Gazimağusa’da ani rahatsızlık sonucu evinde hayatını kaybeden 32 yaşındaki Meral Gichgeldiyeva’nın ölüm sebebi doktor tarafından yapılan muayenede belirlendi.

Gichgeldiyeva’nın “mide kanserine bağlı organ yetmezliği” sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.