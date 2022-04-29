71396 numaralı bilete isabet etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi dün akşam yapılan çekilişte 375 Bin TL’lik ikramiyenin “71396” numaralı bilete isabet ettiğini bildirdi.

Piyangolar Birimi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, şanslı bilet Girne gezici bayilerden Ozan Günaltay tarafından satıldı.

BİR SONRAKİ ÇEKİLİŞ 18 MAYIS’TA…

Devlet Piyangosunun bir sonraki çekilişi; araya bayram haftası girmesinden ötürü 8 Mayıs değil, 18 Mayıs tarihinde yapılacak.

Büyük ikramiyenin 375 Bin TL olarak belirlendiği çekiliş biletleri 25 TL’ye bugünden itibaren alınabilir.

“RESMİ SİTEDEN BİLETLERİNİZİ KONTROL ETMEDEN ATMAYINIZ”

Açıklamada, Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabileceği de ifade edildi ve biletlerin kontrol edilmeden atılmaması istendi.