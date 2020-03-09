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8 Mart'ta kadın cinayeti!

8 Mart'ta kadın cinayeti!
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Dün gece Girne bir cinayet haberi ile sarsıldı.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde, yine bir kadın cinayete kurban gitti.

45 yaşındaki Elif Lort, ayrıldığı nişanlısı Abdullah Çelik tarafından sokak ortasında 9 yerinden bıçaklandı!

Olay dün gece Girne'de Şht. Nahit Hasan Sokak üzerinde meydana geldi.

Aldığı bıçak darbeleri sonrası ağır yaralanan Elif Lort, Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen yaşama tutunamadı.

Cinayetin 8 Mart gecesi işlenmesi ülkede infial yarattı. Bir çok sosyal medya kullanıcısı olaya tepki gösterdi.

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