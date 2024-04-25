Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi’nde düzenlenen Türk Devletleri Parlamentoları Dış ilişkiler Komite Başkanları birinci Toplantısı’nda temsil ediliyor.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk ile Komite Üyesi Milletvekili Ürün Solyalı’dan oluşan Meclis heyeti, Azerbaycan temasları kapsamında ilk olarak konuk heyetler ile birlikte Başkent Bakü’de bulunan Azerbaycan’ın Ulusal Lideri Haydar Aliyev’in mezarı başında düzenlenen çelenk sunma törenine katıldı.

KKTC Meclis heyeti ardından Ebedi Meşale Anıtı’na geçerek burada da düzenlenen törende yer alırken Türk şehitliği de ziyaret edilerek dualar okundu.

Heyete KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Arca Turganer ve Meclis Basın, Disiliskiler ve Protokol Müdür MuaviniEsma Ülgen Özser eşlik etti.

Törenlere, KKTC’nin yanı sıra toplantı için Bakü’de bulunan Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Macaristan Parlamentolarının Dışilişkiler Komite üyeleri de katıldı.

Öztürk ve Solyalı, bugün Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisinde Türk Devletleri Parlamentoları Dış ilişkiler Komite Başkanları toplantısına katılacak.

Toplantıda KKTC Cumhuriyet Meclisi’ni temsilen Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk’ün bir konuşma yapması bekleniyor.