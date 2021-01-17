"AB'den gelen aşılar Pazartesi teslim edilecek"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol, Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Türklere gönderilen Covid-19 aşılarının bin dozluk ilk kısmının, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulmuş olan, Birleşmiş Milletler gözetimindeki iki taraflı Sağlık Teknik Komitesi vasıtasıyla, 18 Ocak Pazartesi günü KKTC’ye geçeceğini ve Sağlık Bakanlığımıza teslim edileceğini bildirdi.

Doğruyol, açıklamasında: "Cumhurbaşkanlığı, Covid-19 aşılarının ikinci -bin dozluk- kısmının ve AB tarafından Kıbrıslı Türkler için adaya gönderilmeye devam edilecek olan aşıların, en erken zamanda halkımıza ulaşması için, AB Koordinasyon Merkezi ve iki taraflı Sağlık Teknik Komitesi vasıtasıyla gerekli takibi titizlikle yapacaktır." dedi.