AB tarafından finanse edilen “Konferans Çevirmenliğinde En İyi Uygulamalar ve Dayanışma” etkinliği cumartesi günü yapılıyor

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Dil Alanında Destek Projesi (LLPC) ve Uluslararası Konferans Tercümanları Derneği (AIIC) Vega Ağı tarafından cumartesi günü “Konferans Çevirmenliğinde En İyi Uygulamalar ve Dayanışma” etkinliği düzenlenecek.

Etkinlik, 13.00-18.00 saatleri arasında Dayanışma Evi’nde (Home for Cooperation) yapılacak.

Proje yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, hoş geldiniz konuşmaları ve LLPC projesinin tanıtımının ardından yapılacak “AIIC’nin Dışa Açılan Yüzü: AIIC Vega Ağı” isimli panelde, konferans çevirmenliğinde en iyi uygulamalar, mesleki standartlar, etik kurallar, kabin adabı ve AIIC üyeliği konuları ele alınacak.

Ardından, aday adaylarına ve yeni üyelere yönelik “AIIC Mentorluk Program” çalıştayı yapılacak. Çalıştay’da AIIC Vega Ağı’nın Belçika ve Almanya üyeleri de katılarak kendi deneyimlerinden bahsedecek.

Çalıştay’ın ardından ise, soru&cevap, vaka analizi grup çalışması, grup çalışmasının sonuçları oturumları yapılacak; program resepsiyon ve ağ kurma etkinliği ile tamamlanacak.

Etkinlik boyunca, AIIC üyeleri ve Kıbrıslı çevirmenler tarafından İngilizce, Türkçe ve Yunanca dillerinde simultane çeviri yapılacak.

Ayrıntılı bilgi ve kayıt olmak için Sezin.Tekin-Ozsakinc@bseurope.com veya Erdim.Tuerkmen@bseurope.com adreslerine e-posta gönderilebileceği kaydedildi.