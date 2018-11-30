AB Uyum Yasa Tasarılarını görüşmek üzere oluşturulan geçici ve özel komite toplandı

Cumhuriyet Meclisi’nin, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını görüşmek üzere oluşturulan Geçici ve Özel Komitesi bugün, toplandı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, komite, gündeminde bulunan, Veteriner Tıbbi Ürünler Yasa Tasarısı’nı madde madde görüşmeye devam ediyor.

Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite toplantısına davetli ve görevliler katıldı.

CTP Milletvekili Armağan Candan Başkanlığı'nda toplanan komiteye, UBP Milletvekili Ersan Saner, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu ve HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu katıldı.