Akademik yıl tamamlandı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, koronavirüs önlemleri çerçevesinde 2019-2020 akademik yılının tamamlanmasına karar vererek, pandemi dönemine yönelik Sınıf Geçme Sınav Tüzüğü’nde bir takım değişiklikler yaptı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 2019-2020 eğitim – öğretim yılına Covid-19 salgını nedeniyle 10 Mart’tan itibaren ara verildiği hatırlatılarak, Bakanlar Kurulu’nun tedbirler çerçevesinde aldığı 30 Haziran tarihine kadar eğitim-öğretim faaliyetlerinin durdurulması kararı nedeniyle, içinde bulunulan akademik yılın tamamlanmasına karar verildiği belirtildi.

KOŞULLAR

Bu çerçevede bakanlığın, ilgili sendikalar ve Meclis’te temsil edilen siyasi parti temsilcileri ile istişare ederek, pandemi dönemine yönelik Sınıf Geçme Sınav Tüzüğü’nde bir takım değişiklikler yaptığı ve Bakanlar Kurulu’na sunduğu kaydedilen açıklamada, Bakanlar Kurulu’nun onayladığı tüzük uyarınca, 2019-2020 eğitim öğretim yılının tamamlanması koşullarının şu şekilde belirlendiği açıklandı:

“Öğrencilerin 1’inci dönem sonu karne notları, 2’nci dönem sonu karne notu olarak değerlendirilecektir.

8’inci sınıfta eğitim gören öğrencilerden yıl sonu başarı ortalaması 5.00 ve üzeri olan öğrenciler mezun olacaktır. Ayrıca, yıl sonu başarı ortalaması 5.00’ın altında olan öğrencilerin 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıf yıl sonu başarı ortalamasının aritmetik ortalaması 5.00 ve üzeri olan öğrenciler yine mezun olacaktır.

Bu koşulları yerine getiremeyen 8. Sınıf öğrencileri için 15-19 Haziran 2020 tarihleri arasından (her iki tarih dahil) yıl sonu sınavları düzenlenecektir. Bu sınavlarda gerekli koşullara ulaşan öğrenciler de mezun olacak, koşulları yerine getiremeyen öğrenciler ise sınıf tekrarı yapacaktır.

12’nci sınıfta eğitim gören öğrencilerden yıl sonu başarı ortalaması 5.00 ve üzeri olan öğrenciler mezun olacaktır. Ayrıca, yıl sonu başarı ortalaması 5.00’ın altında olan öğrencilerin 9’uncu, 10’uncu, 11’inci ve 12’nci sınıf yıl sonu başarı ortalamasının aritmetik ortalaması 5.00 ve üzeri olan öğrenciler yine mezun olacaktır.

Bu koşulları yerine getiremeyen 12. Sınıf öğrencileri için 15-19 Haziran 2020 tarihleri arasından (her iki tarih dahil) yıl sonu sınavları düzenlenecektir. Bu sınavlarda gerekli koşullara ulaşan öğrenciler de mezun olacaktır.

9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflarda öğrenim gören öğrencilerden yıl sonu ortalaması 5.00 olmayanlar, başarısız oldukları derslerden sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecekler. Bu öğrenciler, geçtikleri bir üst sınıfta devam eden derslerden başarılı olmaları halinde, sorumlu oldukları derslerden de başarılı olmuş sayılacak, devam etmeyen derslerde ise 2020-2021 Akademik Takviminde belirlenecek dönemlerde düzenlenecek sorumluluk sınavlarına gireceklerdir.

Ara sınıf öğrencileri ile mezun olma şartlarını doğrudan yerine getiren 8’inci ve 12’nci sınıf öğrencileri, karne ve diplomalarını 8 - 11 Haziran tarihleri arasında okullarının belirleyeceği programa göre alacaklardır.

Gerekli koşulları doğrudan yerine getiremeyip, düzenlenecek olan yılsonu sınavları sonucunda mezun olma hakkı elde eden 8’inci ve 12’nci sınıf öğrencileri ise karne ve diplomaları ise 26 Haziran 2020 Cuma günü alacaktır.

Yasa gereği ilköğretimde sınıfta kalma söz konusu olmadığından 1’inci dönemdeki karne notları kıstas alınıp, 17 günlük eğitim süreci göz önünde bulundurularak 2’nci dönemdeki öğretmen kanaati ile birlikte değerlendirilip yılsonu karne notları belirlenecektir.

İlkokullarda ise karne ve tamamlama belgelerinin dağıtımı, 8-15 Haziran tarihleri arasında okullarının belirleyeceği programa göre gerçekleştirilecektir.

Mezuniyet törenleri ise Covid-19 salgınına karşı alınan önlemler nedeniyle bu yıl yapılamayacaktır.”