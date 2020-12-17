Akansoy: "Asgari ücret konusunda süratle adım atılmalı"

CTP Milletvekili Asım Akansoy, hükümetten asgari ücret konusunda süratle adım atmasını istedi.

CTP’den verilen bilgiye göre, Akansoy, hükümet programının ele alındığı Meclis Genel Kurulu toplantısındaki konuşmasında, şunları söyledi:

“Yapılan değerlendirmeler bugün net 4.000 gibi bir rakamı işaret ediyor. Bu konu çok önemlidir. Asgari ücretlinin bu hayat pahalılığı koşullarında alım gücü yok olmuştur.

Elbette küçük esnafın şu koşullarda yaşadığı ekonomik zorluğu aşma yönünde destek ihtiyacının sağlanması, hibe yoluna başvurulması, yaşanılan büyük zararın karşılanması lazım. Büyük borç yükleri karşısında insanlarımız, küçük esnaf büyük sıkıntılar içinde, buna mutlaka öncelik tanıyınız.”