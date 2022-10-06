Akansoy: “Halkın sağlıklı hizmet alabilmesi için seçimlerin bir an önce yapılması kanaatini taşıyoruz"

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Asım Akansoy, CTP’nin 25 Aralık seçimlerine projeleri ve adayları bakımından hazır olduğunu dile getirerek, halkın sağlıklı hizmet alabilmesi için seçimlerin bir an önce yapılması kanaatini taşıdıklarını belirtti.

Akansoy, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Değişiklik Yasa tasarısıyla ilgili partisi tarafından Anayasa Mahkemesi’nde dosyalanan davada tarafların dinleneceğini söyledi.

Akansoy, BRT’de yaptığı açıklamada, kendilerinin de mahkeme salonunda olacakları ifade ederek, mahkemeye saygılarının yüksek olduğunu kaydetti.

Kararın Ekim sonu veya Kasım başı gibi açıklanacağını belirten Akansoy, kararın erken çıkmasının seçimlere yönelik konsantrasyonu artıracağına inanç belirtti.