Akansoy, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin açıklamasını eleştirdi

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Kıbrıslı Türklerin içişlerine karışmamak adayı Rumlara teslim etmek demektir” sözlerini kınadı.

CTP Basın bürosundan yapılan yazılı açıklamada, Akansoy, Türkiye’de devam etmekte olan seçim süreci içerisinde Kıbrıslı Türklerle olan ilişkilerin ve Kıbrıs’a bakışın da tartışılmakta olduğunun görüldüğünü kaydetti.

Bu tartışmaların yapılmasının bir yönüyle faydalı iken, öte yandan bir takım söylemlerin de Kıbrıs Türk halkını ciddi bir biçimde rencide ettiğini ifade eden Akansoy, “CTP olarak uzunca bir süreden beridir dile getirmekte olduğumuz üzere Kıbrıslı Türkler ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerde yeni bir paradigmaya ihtiyaç olduğu gerçeğinin seslendirilmeye başlaması sevindiricidir. Bu ihtiyacın Türkiye’deki siyasiler tarafından da kabul edilerek dile getirilmeye başlanması ise oldukça değerlidir. Kıbrıslı Türklerle Türkiye arasındaki mevcut ilişki zemini içerisinde gerek ekonomik, gerek sosyal ve gerekse siyasal anlamda ne yazık ki ciddi bir kriz mevcuttur.” ifadelerini kullandı.

İlişkilerin iyileştirilmesinin, geliştirilmesinin, ancak ve ancak karşılıklı saygıyı ve siyasi iradeye müdahale edilmeden demokratik halk iradesini gözeterek aşılabileceğini kaydeden Akansoy, "Doğru zemin budur. Bu bağlamda da değerli diplomat Sn. Ünal Çeviköz’ün 'Bizim pozisyonumuz Ankara’nın Kıbrıslı Türklerin, Atina’nın da Kıbrıslı Rumların işlerine karışmaması gerektiği yönündedir' açıklaması sadece bir partinin veya siyasetçinin düşüncelerini seslendirmesinin ötesinde, giderek yeni bir devlet politikası olarak belirlendiği ölçüde anlam kazanacaktır. Bu bağlam, Kıbrıslı Türkler ile Türkiye arasındaki ilişkilerin iyileşme zeminidir.” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Kıbrıslı Türklerin içişlerine karışmamak adayı Rumlara teslim etmek demektir” sözlerinin ilişkileri zehirleyen nitelikte bir açıklama olduğunu belirten Akansoy sözlerini şöyle sonlandırdı.

“Bu ifadeler haddini çok aşan ifadelerdir. Kıbrıslı Türkler tarihleri boyunca her aşamada adadaki varlığına sahip çıkmış, coğrafyasının öznesi olmuş, kendi kendini yönetmeye muktedir bir halktır. CTP olarak coğrafyamızın barış ve istikrara kavuşması için uzun yıllardır sürdürdüğümüz mücadeleyi sürdürme kararlılığımız bakidir.

Devlet Bahçeli’nin bu haddini aşan ifadelerinden dolayı kendisini esefle kınarım. Kıbrıs Türk halkı Türkiye ile her zaman karşılıklı saygı temelinde bir ilişkinin gereğini yapacaktır. Doğru olan ve her iki tarafın da çıkarına olan budur.”