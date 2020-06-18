"Akaryakıt zammı kabul edilemez"

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), ülkede ekonomik sıkıntılar ortadayken akaryakıta yapılan zammın kabul edilebilir olmadığını belirtti.

KAMUSEN’den yapılan yazılı açıklamada, zammın kabul edilebilir olmadığı kaydedildi ve “Hayat pahalılığı, dövizin yükselişi ve temel gıda maddelerinde meydana gelen fahiş artışlar nedeniyle halkımızın alım gücü gün geçtikçe azalmaktadır. Hükümetimizi bir kez daha aldığı kararı gözden geçirmeye, yapılan zamları geri çekmeye ve sağduyulu davranmaya davet ediyoruz” denildi.