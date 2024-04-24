Avrupa Parlamentosu için 9 Haziran’da yer alacak seçimlerde yeniden aday olan AP Parlamenteri Niyazi Kızılyürek, “Tüm Kıbrıs’ın sesi için yeniden adayım, Avrupa’daki hak mücadelesini hep birlikte ileriye taşıyacağız” dedi.

AKEL adayı Niyazi Kızılyürek’i resmi adaylık başvurusu için Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, tiyatro sanatçıları İzel Seylani ve Popi Avraam ile deneyimli siyasetçi, Kültürel Miras Teknik Komitesi eski Başkanı Takis Hadjidemetriou önerdi.

Filoxenia Konferans Merkezi'nde adaylık töreni yapıldı, adaylar Genel Seçim Komiseri'ne resmi başvurularını yaptı. AKEL adayları arasında yer alan Niyazi Kızılyürek’i bu özel günde Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum destekçileri de yalnız bırakmadı.

Kızılyürek, resmi adaylık başvurusu sonrasında yaptığı açıklamada, “Avrupa Parlamentosu seçimlerinin, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların birlikte oy kullandığı tek seçim olduğuna” dikkat çekti, son 5 yılda olduğu gibi tüm Kıbrıs’ın sesi olmak için çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Avrupa demokrasisi anlamında seçimlerin önemine işaret eden Niyazi Kızılyürek, “aşırı sağın yükselişinin ciddi bir tehdit olduğunu” anımsattı, bu ortamda, demokratik kesimlerin güçlenmesinin Avrupa Birliği’nin geleceği için yaşamsal önemde olduğunu vurguladı.

“Kıbrıslı Türklerin bu seçime katılması fevkalade önemlidir” diyen Kızılyürek, Kıbrıslı Türk toplumunun Avrupa Birliği içindeki meşru haklarını savunmak ve ileri götürmek için katılımın kendilerine güç vereceğini sözlerine ekledi.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da geçtiğimiz dönem Niyazi Kızılyürek’in Avrupa Parlamentosu’ndaki sesi ve yürüttüğü çalışmaların, bir Kıbrıs Türkü’nün bu platformdaki varlığının önemini gösterdiğini belirtti.

Harmancı şunları söyledi:

“Bir yandan ırkçı ve milliyetçi hareketlerin hem Avrupa genelinde hem de Kıbrıs özelinde tırmanışta olduğu, diğer yandan ise Avrupa’nın doğu sınırları ve Orta Doğu’da binlerce insanın hayatını kaybettiği savaşların yeniden meşrulaştırıldığı kritik bir dönemden geçiyoruz. Böyle bir ortamda Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum toplumlarında sesini duyurabilen ilerici ve barış yanlısı tüm güçlerin ortak bir mücadelede buluşması ve dayanışması her zamankinden daha büyük bir önem taşımaktadır. Bu ortak mücadelenin bir ayağı da Kıbrıslı Türkler dahil olmak üzere tüm Avrupa Birliği vatandaşlarını temsil etmesi gereken Avrupa Parlamentosu’nda gerçekleşmelidir. Geçtiğimiz dönem Niyazi Kızılyürek’in Avrupa Parlamentosu’ndaki sesi ve yürüttüğü çalışmalar, bir Kıbrıs Türkü’nün bu platformdaki varlığının önemini göstermiştir. İki toplumun bu ada üzerinde müşterek söz sahibi olduğu hakkı ve gerçeğinden hareketle, bu mücadeleyi hem kendi toplumlarımızda hem de uluslararası platformlarda büyütürken, Avrupa Birliği’ne de Konsey’in 26 Nisan 2004 tarihli kararından kaynaklanan Kıbrıs Türk toplumuna olan yükümlülüklerini birlikte hem hatırlatmak ve hem de bu konuda baskıcı olma sorumluluğundayız.”

Tiyatro sanatçısı İzel Seylani de adaylık başvuru süreci sonrası yaptığı açıklamada özellikle gençlere seslenerek, “Yüzümüzü nereye dönersek, oraya benzeriz, Avrupa’daki haklarımızın karşılık bulması için Avrupa Parlamentosu seçimleri önemli bir fırsattır” dedi.

İzel Seylani, Avrupalı tüm gençlerin sahip olduğu yüksek yaşam kalitesi ve standartlarını Kıbrıslı Türk gençlerin de hak ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Niyazi Kızılyürek’in Avrupa Parlamentosu’ndaki varlığı uluslararası topluma ulaşmamız yönünde önemli bir köprü görevi görüyor. Üretim süreçlerinin ve sesimizin Avrupa’yla buluşması için bu adaylığı önemsiyor ev destek veriyorum.”