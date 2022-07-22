Akaryakıta indirim geldi

Başbakan Ünal Üstel, yapılan hassas çalışmaların ardından 95 ve 98 Oktan benzin fiyatlarında da 1.23 TL, mazot fiyatlarında da 1 TL indirime gidildiğini açıkladı.

Başbakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, Başbakan Ünal Üstel, göreve geldiği zor ekonomik dönemden çıkış için, büyük bir çaba ortaya koyduklarını belirterek, toplumun tüm kesimlerinin ciddi zorluklar yaşayarak ayakta kalma çabası içerisinde olduğunun bilinciyle hareket ettiklerini belirtti.

Buna göre kurşunsuz 95 oktan benzinin litre fiyatı 22,52'den 21,29'a, kurşunsuz 98 oktan benzin 22,82'den 21,59'a ve diesel ise 24,86'dan 23,86'ya geriledi.