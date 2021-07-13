Akaryakıtta yeni fiyatlar yürürlükte

Akaryakıt fiyatlarına yapılan zam, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni fiyatlar gece yarısından itibaren uygulanıyor.

Bakanlar Kurulu’nun dünkü toplantısında aldığı karar uyarınca Resmi Gazetede “2021 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) Kurşunsuz Benzin (95 ve 98 Oktan), Motorin (Mazot), Gazyağı ve Euro Diesel Azami Satış Fiyatları Emirnamesi” yayımlandı.

Buna göre, 95 oktan kurşunsuz benzinin perakende azami satış fiyatı 6,96 TL’den 7,45 TL’ye, 98 oktan kurşunsuz benzinin perakende azami satış fiyatı 7,09 TL’den 7,60 TL’ye, Euro dieselin perakende azami satış fiyatı 6,52 TL’den 6,91 TL’ye ve gazyağının perakende azami satış fiyatı 6,37 TL’den 6,67 TL’ye yükseldi.

Akaryakıta 7 Mayıs, 28 Mayıs ve 21 Haziran’da da zam yapılmıştı.