Akdoğan yakınlarında erkek cesedi bulundu

Polis Basın Subaylığı, Akdoğan köyünün kuzey kısmında eski çöplük mevkiinde, 81 yaşındaki Yılmaz Sevdalı’nın aracı yanında ölü olarak bulunduğunu açıkladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 14.00 sıralarında, Akdoğan köyünün kuzey kısmında eski çöplük mevkiinde, Akdoğan'da sakin Yılmaz Sevdalı (E-81), ağılı yakınlarında aracı yanında ölü olarak bulundu.

Polis, Yılmaz Sevdalı’nın kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsisinin ardından belli olacağını duyurdu.

Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.