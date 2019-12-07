Akıncı, bilgilendirme toplantılarını tamamladı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 25 Kasım Berlin görüşmesi ve sonuçları hakkındaki bilgilendirme ve değerlendirme toplantılarını bugün tamamladı. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Berlin görüşmesi ve sonuçları hakkındaki bilgilendirme ve değerlendirme toplantılarının son ayağında muhtarlarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın muhtarlarla iki grup halinde bir araya geldi. Toplantıda, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Özel Temsilcisi Erhan Erçin, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ile Çevre Özel Danışmanı Prof. Dr. Şerife Gündüz da hazır bulundu.

Lefkoşa Muhtarlar Derneği Başkanı ve Taşkınköy Muhtarı Derviş Dizliklioğlu, görüşmelerin yıllardır devam ettiğini ve Rum tarafının uzlaşmaz tutumundan dolayı bugüne kadar barışın sağlanamadığını vurguladı.

“Kendi içimizde once bir birliktelik sağlamamız lazım” diyen Dizliklioğlu, toplumun faydasına bir barış sağlanmasının önemine işaret etti. Değirmenlik Camialtı muhtarı Musa Suiçmez de, yıllardır müzakarelerin yapıldığını belirterek Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC’nin yanında olduğunu ve adada özgür bir şekilde yaşandığını söyledi. Rum tarafının samimi olarak anlaşma istemediğini belirten Musa Suiçmez, halka doğruları izah etmenin önemine vurgu yaptı. Ülkeyi güçlü kılmanın önemine işaret eden Suiçmez, Türkiye’nin Libya ile yaptığı anlaşmaya da değinerek Türkiye’nin güçlü iradesinin ortya konduğunu söyledi.