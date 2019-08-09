Akıncı'dan açıklama talep etti

YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu, Polis Genel Müdürü 2. Yrd. Hüseyin Yeşildağlı’nın görev süresinin bir yıl uzatılmasını onaylamadığını ileri sürdüğü Cumhurbaşkanı Akıncı’da, açıklama talep etti. Zaroğlu, “bu tutumunun makul ve mantıklı gerekçesini, kamuoyu ile bir an önce paylaşmak zorundadır” iddiasında bulundu.

YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu yaptığı yazılı açıklamada, KKTC Polis Teşkilatı içerisinde oluşturulan 'FETÖ Araştırma Birimi'nin başında olan Polis Genel Müdürü 2. Yrd. Hüseyin Yeşildağlı’nın emekliğe sevki yerine, görev süresinin bir yıl uzatılması ile ilgili Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Hükümete gelen tavsiyenin, hükümet tarafından uygun bulunduğunu ancak Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından, hiç bir sebep gösterilmeksizin onaylanmadığını iddia etti.

Bu noktada, "peki ama neden" sorusunu, kamuoyu adına sorma lüzumunun hasıl olduğunu dile getiren Zaroğlu, özetle şöyle devam etti:

“Ortada çokça dile getirilen, kamuoyunu ve Polis Teşkilatını meşgul eden iddialar vardır.

Buna göre; bazı işadamları, Sn. Akıncı’dan, Sn. Yeşildağlı' nın görev süresinin uzatılmamasını istedikleri iddia edilmektedir.

Şayet bu iddia doğru ise, sormak gerekir ki, bu iş adamları, kimin için ve hangi saikle hareket ederek, Sn. Akıncı'yı böylesi bir karar almaya ikna etmiştir?”