Akıncı'dan Türkiye'deki şehitler için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye'nin Mersin ilinde kaza yaparak şehit olan askerler ile ilgili başsağlığı ve taziye mesajı yayınladı.

Akıncı mesajında:"Görev ifa etmek üzere Kıbrıs’a gelmekte olan askerleri taşıyan otobüsün Mersin’de kaza yapması sonucunda 5 askerin şehit olduğunu, 10 askerin de yaralandığını büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Şehitlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı, yaralı askerlere acil şifalar dilerim." dedi.

Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2020, 11:55