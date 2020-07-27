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Akıncı'dan Türkiye'deki şehitler için başsağlığı mesajı

Akıncı'dan Türkiye'deki şehitler için başsağlığı mesajı
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye'nin Mersin ilinde kaza yaparak şehit olan askerler ile ilgili başsağlığı ve taziye mesajı yayınladı.

Akıncı mesajında:"Görev ifa etmek üzere Kıbrıs’a gelmekte olan askerleri taşıyan otobüsün Mersin’de kaza yapması sonucunda  5 askerin şehit olduğunu, 10 askerin de yaralandığını büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Şehitlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı, yaralı askerlere acil şifalar dilerim." dedi.

Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2020, 11:55
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