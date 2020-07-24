Akıncı, Kızılay heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 4 Temmuz’da yapılan olağan genel kurulda Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Başkanlığı’na seçilen Sezai Sezen ve beraberindekileri kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 09.30’da gerçekleşen nezaket ziyaretinde, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın yeni dönem projeleriyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Akıncı’ya bilgi verildi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, olağan genel kurulda Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Başkanlığı’na seçilen Sezai Sezen ve yeni yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek başarılar diledi.

Kabulde Cumhurbaşkanlığı Sosyal İşler Koordinatörü Evrim Hınçal, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Sekreteri Ayhan Sığırcı, yönetim kurulu üyeleri Mehmet Sporcuoğlu ve Esengül Yılmaz da hazır bulundu.