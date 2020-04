Akıncı: "Şu anda aceleci kararlarla daire açacak noktada değiliz"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile bir araya gelerek korona virüs salgını konusunda içinde bulunulan durumu ele aldı, önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmelerini hükümetle paylaştı.



Cumhurbaşkanlığındaki toplantının ardından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışma Kurulu ile Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Danışma Kurulu’nun ortaya koyduğu önerileri hükümetle paylaştığını söyleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle dedi:



“El birliği ile adım adım dayanışma içinde bu süreci götürmemiz lazım. Dünya insanlığı zorlu bir süreçten geçiyor. Ölümlerin bir an önce bitmesi ve insanlığın bu felaketten bir an önce kurutulması en büyük arzumuz. Buna aşamalı olarak ulaşılacak.



Kendi nüfus boyutumuzda yaşadıklarımızdan en az hasarla çıkmak için her türlü tedbiri almak ve alınmakta olan tedbirlerde gevşememek lazım. Olay bitmiş değildir, yatay seyir izliyor ama olay bitti noktasına gelmedik. O noktada değiliz. Toplumumuzdaki test sayılarında dünya ortalamasının epey gerilerindeyiz. Sağlık Danışma Kurulumuzun da önerileri ışığında test sayısında artış sağlanması gerekir. Evinden zorunlu olarak çıkmak durumunda olan insanların maske takarak çıkmasının zorunlu hale getirilmesini önerdim. Bunu değerlendireceklerini söylediler. Belirti göstermeden virüs taşıyan insanlar olabilir, eğer dışarıya çıkmak zorunda olan insanlarımızın tümü maske kullanırsa bu sıkıntılı dönemi daha kolay geçiririz.”



Normal hayata hemen geçilmesi noktasında da hükümetin karar alırken aceleyle hareket etmeden temkinli davranmasını beklediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, aceleye gerek olmadığını belirterek, “Her şey olup bitmiş değildir. Evet ekonomi çarkı dönemiyor ama sağlık çarkı dönmeden hiçbir çark dönemez” dedi.

Nisan sonuna kadar temkinli tavrın sürdürülüp, evde kalınması, çıkmak zorunda olanlara ise maske zorunluluğu getirilmesini önerdiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, tets kiti eksikliğinin de süratle giderilerek test sayısının artırılmasını da gündeme getirdi.



Ekonomi konusundaki sıkıntıların aşılması amacıyla dış kaynak aramanın yanı sıra iç kaynakların da harekete geçirilebileceği yönünde Ekonomi Danışma Kurulu’nun hazırladığı öneriyi Başbakan Tatar ve yardımcısıyla paylaştığını belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, hükümetin bu konuyu değerlendireceğini ifade etti.



Hükümete yerel yönetimlerden yapılan kesintilerden vazgeçilmesini de önerdiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Akıncı, bu süreçte hükümetin en büyük yardımcısının yerel yönetimler olduğunu anımsatarak, kesinti yerine yerel yönetimlere daha fazla destek verilmesi gerektiğini vurguladı.



Cumhurbaşkanlığına gerek gıda yardımı, gerek diğer organizasyonlarda yaşanan bazı sıkıntıların ulaştığını, yerel yönetimler ve muhtarlıkların İçişleri Bakanlığı ile daha koordineli çalışmasının imkanlarının yaratılmasının önemli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Akıncı toplantıda, yeni bir eğitim takvimi yapılmasının da gündeme geldiğini söyledi.



Cumhurbaşkanı Akıncı, COVİD-19 dışı vakaların hangi birimlerden, hangi hastanelerden sağlık hizmeti alabileceği konusunda ortaya çıkan durumun da daha sık yapılacak bilgilendirmeleri gerekli hale getirdiğini hükümete ilettiğini ifade etti.



Karantina bölgelerinin, Yeni Erenköy ve Dipkarpaz halkının yaşadığı sorunlara koordinasyon komitesinin daha sık eğilmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, kurulla beldeler arasında iletişimin kopmaması, sıkı işbirliği yapılması gerektiğini söyledi.

“Her alanda işbirliği yapmaya ve dayanışma içinde olmaya mecburuz. Daha sağlıklı bir geleceğe ulaşma konusunda birbirimizi dinlememiz, özellikle uzmanlara kulak vermemiz lazım” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı şöyle konuştu:

“Halkımıza sağlık diliyorum, tedbiri elden bırakmayalım, evde kalmaya devam edelim. Şu anda aceleci kararlarla daire açacak noktada değiliz. İyi seyrettiğini düşündüğümüz bu durumun tersi gelişmelerle karşılaşmayalım. Gelişmelere göre tedbir almak gerekir”.



Bir gazetecinin 13 Mart’ta Bakanlar Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırarak sokağa çıkma yasağı ve olağanüstü durum önerisi yaptığını anımsatarak bugünkü görüşünü sorması üzerine Cumhurbaşkanı Akıncı, şu cevabı verdi:

“Sokağa çıkma yasağı ile birlikte olağanüstü durum önerisini 13 Mart’ta yaptım. Bunlar benim kişisel görüşlerim değil, uzmanların ve sağlıkçıların önerileriydi. Eğer uygulansaydı 15’inci günde kaç vaka olduğu ortaya çıkacak, durumu ilk 15 günde kontrol altına alma şansımız olacaktı. Hükümet bunu istemedi. Sayın Başbakanın o akşam sokağa çıkma yasağı kesinlikle olmayacak yönünde bir açıklaması olmuştu. Bunun ihtiyaç olduğu ortaya çıktıkça, kısmı sokağa çıkma yasağı, gece sokağa çıkma yasağı, bölgesel sokağa çıkma yasağı peyderpey gündeme geldi. Şu anda çok kötü bir durumda değiliz, diğer ülkelerdeki felaket tablolarına bakınca onlara göre iyi bir noktadayız. Ancak olay bitmiş değildir. Bu yatay seyir böyle devam ederse, gelecek hafta önümüzü daha net görürüz.”