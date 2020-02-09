Akıncı'ya tepkiler

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın The Guardian’da verdiği röportajı “ülke için talihsizlik, tarihi gerçekleri saklamaya yönelik, seçilememe korkusu ile yapılmış, bir girişim” olarak değerlendirdi.

Saner yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın 5 yıllık kendi döneminde federasyon görüşmelerinin bir sonuç vermediğini göz ardı ettiğini ileri sürdü ve hala Cumhurbaşkanı seçilme ve federasyon konusunda inat etmesinin “dikkat çekici” olduğunu savundu.

Saner açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ancak Sayın Akıncı 1960 ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyetinin bir fonksiyonel federasyon olduğunu, Kıbrıslı Türklerin bu dönemde silahlı saldırı, katliam, göçler, zülüm ve tehdit yaşadığını kimseye unutturamaz.Sayın Akıncı istediği kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kötülemeye çalışsın, tarihi gerçekleri ortadan kaldıramaz.Kıbrıslı Türkler Kıbrıs Cumhuriyetinden 1963 yılında silah zoru ile atılmışlardır.Halkımız 1963 1974 yılları arasında adanın toplam yüzölçümünün %3 lük bir kısmında ve gettolar halinde ölüm korkusu içinde yaşamaya mahkum edilmişti.

Sayın Akıncı’nın kendisi de bir Limasollu olarak bunları iyi bilmesine, yaşamasına rağmen neden 20 Temmuz 1974’te , Garanti ve İttifak Antlaşmalarına uygun bir şekilde ada Yunan olmasın, Kıbrıslı Türkler yok edilmesin diye Kıbrıs’a müdahale eden adaya barışı getiren Türkiye’ye yönelik yanlış açıklamalar yapıyor iyi düşünmek lazımdır”.



Cumhurbaşkanı Akıncı’nın “TheGuardian” gazetesine yaptığı açıklamanın seçime yönelik olduğunu ileri süren Saner, “Bu röportaj ülke için talihsizlik, tarihi gerçekleri saklamaya yönelik, seçilememe korkusu ile yapılmış, bir girişimdir.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kıbrıs Türk Halkı’nın bağımsızlık iradesinin sonucu ilan edilmiştir ve yaşıyor, Anavatan Türkiye Devletimizi resmen tanıyor.

Türkiye, Rum tarafı ile bazıları bu Devleti yok etmek için uğraşırken bizimle birlikte bu Devletin yaşaması, yücelmesi, Kıbrıslı Türklerin dünyada hak ettiği yeri alması için mücadele veriyor” dedi.

Akıncı’nın Türkiye’nin, Rusya’nın Kırım’da yaptığını burada yapması söz konusuymuş gibi sorulan bir soruya gereken yanıtı vermediğini ileri süren Saner, Akıncı’nın tarihi gerçeklere aykırı bir şekilde ve Türkiye’yi üzecek ifadelerle Hatay’ın Türkiye’ye katılması benzeri bir durumun KKTC için yaşanmasına izin vermeyeceğini ifade etmesini kabul edilemez olarak değerlendirdi.

“AKINCI BU AÇIKLAMALARININ BEDELİNİ SANDIKTA ÖDEYECEKTİR”

Saner açıklamasında şunları kaydetti:

“Ama halkımız Sayın Akıncı’nın yaptıklarının ne denli yanlış, zararlı ve tehlikeli olduğunun farkındadır ve Sayın Akıncı bu davranışının bedelini sandıkta ödeyecektir.

Bu vesile ile bir kez daha tekrarlamak istiyorum ki, KKTC olarak Anavatanımız Türkiye ile haklı davamızı birlikte, işbirliği ve samimiyet içerisinde, kardeşçe ileriye götürmeye devam edeceğiz.

Kimse Türkiye ile birlikte verilen bu haklı mücadeleyi zafiyete uğratamayacaktır. Buna izin vermeyeceğiz.”

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Anavatan Türkiye ile her zaman bir ve bütün olduğunu belirtti.

Töre yaptığı açıklamada, “Esas ‘korkunç’ olan, büyük mücadelelerle kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin en üst makamında oturan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın kör bir ideolojik saplantıyla Kıbrıs Türklerine, milli davamıza, Anavatan Türkiye’ye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne zarar veren açıklamasıdır” dedi.

"20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı" olmasaydı bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletinin de olmayacağını vurgulayan Töre, “Anavatan Türkiye ve Türk Ordusu Kıbrıs Türkününün bedenindeki kandır, candır ve Kıbrıs Türkleri, Türk Milletinin mensubu olmaktan daima kıvanç duymaktadır” ifadesini kullandı.

Beşparmak Dağları Bayrağı Işıklandırma Derneği, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı eleştirdi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Akıncı’nın Türkiye aleyhine bir seçim stratejisi güttüğü iddia edildi ve “Adaylığı açıkladığı gece ve dün verdiği beyanatı şiddetle kınıyoruz” denildi.

Akıncı’nın soyut kavramlara KKTC halkını Türkiye aleyhine provoke etmek istediği ileri sürülen açıklamada, “Kendisini, ailesini ve tüm halkımızı Enosis belasından kurtaran, can ve güvenliğimizi sağlayan, aşımızı verip, güvenliğimizi sağlayan, bağımsızlığımız ve hürriyetimiz için bin kadar gencini bu topraklara gömen Anavatanımıza karşı bu yaptığı beyanlar dolayısı ile kendisini kınıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, milli davaların bir kişinin yanlış ideolojisine kurban edilemeyeceği kaydedildi.

KKTC Karadeniz Kültür Derneği, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı eleştirdi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Nisan 2020'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanabilmek amacıyla hem federasyon hem de ilhak siyaseti yaparak oy toplamaya çalıştığı iddia edildi.

Akıncı'nın Hatay meselesi ile Kıbrıs meselesini bir birine karıştırdığı ileri sürülen açıklamada, “Akıncı'yı daha gerçekçi ve dürüst bir siyasete davet etmeyi bir görev biliriz” denildi.

Açıklamada ayrıca, “Bu vesileyle Milli Mücadele kahramanı ve bizzat Atatürk'ün "Sökmen" soyadını verdiği, Türkiye'nin ve Türk dünyasının onuru merhum Tayfur Sökmen'i rahmet, şükran ve minnetle yad ederiz” ifadeleri yer aldı.

Ak Hataylılar Kardeşlik Dayanışma ve Kültür Derneği, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı “sağduyulu olup makamına daha uygun açıklamalar yapmaya” davet etti.

Dernek Başkanı Mehmet İpek, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın “26 Nisan seçimlerini nasıl kazanırım hesapları ve telaşına düştüğünü” iddia ederek, şunları savundu:

“Bu nedenle dersine iyi çalışmış ve Hatay üzerinden ucuz siyaset yapıp büyük devlet adamı Hatay Cumhurbaşkanı Sayın Tayfur Sökmen ile kendini bir tutup sinir uçlarımıza dokunmak istemiştir. Yaklaşık bir milyon altı yüz bin küsur nüfusa sahip güzide ilimiz Hatay’ımız üzerinden büyük devlet adamı rahmetli Sn. Tayfur Sökmen beyin kemiklerini sızlatmaya hakkınız yoktur. Bu tür ucuz siyasi söylemleriniz ile emelinize ulaşamayacaksınız. Bizler sağduyulu olup sizi makamınıza daha uygun açıklamalar yapmaya davet ediyoruz.”

KKTC Milli İradeye Saygı Platformu (MİSP), Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı eleştirdi.

Platform Genel Başkanı Talip Sancar, yazılı açıklamasında, Akıncı’nın milli gerçeklerden bütünüyle koptuğunu savunarak, “Akıncı'nın sık sık bahsettiği diyalog devriliş ve tükeniş, dile getirdiği çözüm formülü silinme ve çöküştür” iddiasında bulundu.

Sancar, Akıncı'nın Cumhurbaşkanlığı makamına layık olmadığını öne sürerek, “Bu nedenle önümüzdeki seçimlerde, emaneti, Kıbrıs Türklüğünün iradesine tevdi etmesinin kaçınılmaz ve hayati bir sorumluluk olduğuna inanıyorum” dedi.

Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2020, 15:25