Akpınar: "Geri dönüşü olmayan bir yola giriyoruz"

GAÜ Kurucu Rektörü Akpınar, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle geri dönüşü olmayan bir yola girildiğine dikkat çekerek, “Dünyada salgın devam ettiği sürece adamızda baş başayız” dedi.



Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, Koronavirüs aşısı veya tedavisi tespit edilmezse insanlığın evde kalmaya mahkum olacağını söyledi.

Akpınar sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Alabilecek tüm tedbirleri alsak da, artık geriye dönüşü olmayan yeni bir yola giriyoruz. Covid-19 aşısı ve veya kesin tedavisi tespit edilmediği sürece insanlık #Evde kalmaya mahkum. KKTC’de salgının önüne geçsek de, dünyada salgın devam ettiği sürece adamızda baş başayız.”