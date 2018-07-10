AKSD, YALOVA’DA “TUFAG ULUSLARARASI HALK DANSLARI FESTİVALİ”NE KATILDI

Alayköy Kültür ve Sanat Derneği (AKSD), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni temsilen, Yalova Turizm Folklor Araştırma Geliştirme Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (TUFAG) tarafından bu yıl 32’incisi düzenlenen Uluslararası Halk Dansları Festivali'ne katıldı.





Dernekten yapılan açıklamaya göre, 8 ülkenin temsil edildiği festivalde KKTC dışında, Gürcistan, Kolombiya, Karadağ, Kuzey Osetya, Makedonya, Arjantin ve Sırbistan yer aldı.



1 Temmuz gecesi TUFAG Özel Gecesi ile başlayan festival, 7 Temmuz'a kadar renkli sahne gösterilerine ev sahipliği yaptı. Her ülkeye özel gecelerin de düzenlediği festivalde, AKSD Kıbrıs’a özgü yiyecek, içecek, kostüm ve danslarını sergileme fırsatını yakaladı.



AKSD Başkanı Ersen Sancak, kurulduğu 1984 yılından beri KKTC’yi birçok kez yurt dışında temsil eden AKSD’nin, bu sefer de Yalova’da başarılı bir temsil yaşamasının kendileri için gurur verici olduğunu belirtirken, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.