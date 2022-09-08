Alkollü sürücü yayaya çarptı, yaya ağır yaralı…

Gönyeli’de alkollü sürücünün çarptığı 19 yaşındaki Ozan Polat ağır yaralı olarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan ameliyatın ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, bu sabah 03.30 sıralarında Gönyeli’de Atatürk Caddesi üzerinde, Afeez john Oyofo (E-24) yönetimindeki ZMY 147 plakalı araçla doğu istikametine doğru süratli, dikkatsiz ve yüzde 93 mlgr. alkollü içki tesiri altında seyrettiği sırada kazaya sebep oldu.

Afeez john Oyofo, Kolan Hastanesi önünde, o esnada yol içerisinde yaya olarak bulunan taksi şoförü Ozan Polat’a (E-19) çarptı. Kazada ağır yaralanan Polat, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan ameliyatın ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alınırken, Afeez John OYOFO tutuklandı.