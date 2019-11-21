Alsancak Belediye Başakanı’ndan çağrı

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, bölgeye bir sanat okulu açılması konusunda çağrıda bulundu.

Ataser sosyal medya hesabından yaptığı çağrıda şu ifadelere yer verdi:

“BU BİR ÇAĞRIDIR : Göreve başladığım süre itibarıyle ,gençlerimizde gözlemlediğim özelikle aldıkları eğitimden dolayı iş bulma konusunda büyük sıkıntılar yaşamaktadırlar . Tabiki burdaki en büyük sorun gelmiş ,geçmiş merkezi hükümetlerimizin eğitim konusundaki uyguladıkları yanlış politikaların yapılması ,aynı şekilde devam etmesi ve her bölümdeki ihtiyaç fazlası öğrencilerin artmasıdır . Eğitimi bir ticari alet olarak kullanılması bize göre yanlıştır.

Alsancak BelediyesiOlarak bizler gençlerimizi doğdukları ,büyüdükleri memleketlerini terk etmemelerini sağlamak en büyük hedeflerimiz arasındadır .Bu konuda BÖLGEMİZDE BİR SANAT OKULUNUN açılması talep ediyoruz . Bu konuda üstümüze düşeni yapmaya hazırız .”