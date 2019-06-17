Alsancak Belediyesi, yaşlılara evde kuaför ve berber hizmeti veriyor

Alsancak Belediyesinin evde bakım hizmetleri arasında yer alan kuaför ve berber gibi hizmetleri devam ediyor. Yaşlı, engelli ve hastalığından dolayı evden çıkamayan vatandaşlar bu hizmetlerden ücretsiz olarak yararlanabiliyor.

Evde bakım hizmetlerinde vatandaşlar artık saç kesimi, sakal tıraşı, el ve ayak bakımı ile kişisel bakım hizmeti de alabiliyor. Berber ve kuaför hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, Alsancak Belediyesi'ne başvurarak 0548 845 77 22 ve 0548 870 55 79 no’lu telefonlardan irtibata geçerek ücretsiz hizmet alabiliyor.