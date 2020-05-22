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Alsancak Belediyesi’nden haşereye karşı gece ilaçlaması

Alsancak Belediyesi’nden haşereye karşı gece ilaçlaması
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Alsancak Belediyesi, sivrisinekle mücadele kapsamında haftada 3 gün gece yarısından sonra ilaçlama yapılacağını aktardı.

Alsancak Belediyesi, ada genelinde havaların da ısınmasıyla birlikte artan sivrisinek ve karasinek ile mücadele kapsamında haftada 3 gün 00.00’dan sonra havaya sıkılarak ilaçlama yapacaklarını duyurdu.

Alsancak Belediyesi’nden yapılan açıklama şöyle:

“Havaların ısınmasıyla birlikte ada genelinde sıklıkla oluşan sivrisinek ve karasinek ile mücadele kapsamında hafta da 3 gün gece 00:00’dan sonra, tüm bölgelere havaya sıkılacak şekilde ilaçlama yapılacaktır.”

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