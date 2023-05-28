Altuğra tebrik mesajı yayınladı

Altuğra tebrik mesajı yayınladı
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Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, ikinci tur seçimindeki başarısı nedeniyle  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ettiğini belirterek mesaj yayımladı. 

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Bakan Altuğra şu ifadelerde bulundu; 

"Bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminden zaferle çıkan Anavatan Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı içtenlikle tebrik ediyor, yeni dönemde de başarılarının devamı diliyorum.

Gönülden bağlı olduğumuz Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yol almaya devam edeceğimiz bu dönemin Anavatanımıza ve Türk Milletine hayırlı olmasını temenni ediyorum. 
Güçlü Türkiye, güçlü KKTC."

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