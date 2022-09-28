Amcaoğlu: “Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’nin anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Türk halkına bir armağan"

Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu, Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’nin Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Türk halkına bir armağanı olduğunu söyledi.

Bakan Amcaoğlu, “Bu yerleşkenin çağdaş, modern ve çevreci bir anlayışla ülkemize son derece prestijli bir Meclis ve Cumhurbaşkanlığı kazandıracağı açıktır” dedi.

Ekonomi ve enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Lefkoşa’da yapımına başlanan Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’nin en kısa sürede bitirileceğine inanç belirterek, bu yerleşkenin çağdaş, modern ve çevreci bir anlayışla ülkeye son derece prestijli bir Meclis ve Cumhurbaşkanlığı kazandıracağının açık olduğunu vurguladı.

Ekonomik anlamda bazı toplumsal ihtiyaçlar öne sürülüp, hastane veya okul yapımının daha öncelikli olması gerektiğinden söz edilmesinin elbette bir dereceye kadar anlaşılır olmakla birlikte, konuyu neredeyse Türkiye düşmanlığına taşımanın son derece yanlış olduğunu ifade eden Bakan Amcaoğlu, bunun Kıbrıs Türk halkına yakışmayan bir tutum olduğuna işaret etti.

Amcaoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu yerleşke, filanca kişi veya falanca partiye hediye olarak yapılmıyor. Yeşil alanı, sanat merkezi, müzesi, amfi tiyatrosu, spor alanları ve camisi ile sadece Cumhurbaşkanı veya parlamento üyelerine değil, tüm halka, faydalanabilecekleri muhteşem bir alan kazandırılıyor olması küçümsenemez bir şanstır.

Şans olmanın yanında bazı eski cumhurbaşkanlarımızın ve muhalefet milletvekillerimizin de kabul ettiği gibi çok büyük bir ihtiyaçtır.

Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi, anavatanımızın, Kıbrıs Türk halkına bir armağanıdır.

Her zaman olduğu gibi, bir kez daha en başta bu armağanı bize sunan T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yardımcısı Fuat Oktay olmak üzere, anavatanımıza sonsuz teşekkürlerimi sunarım.”