Amcaoğlu da Çocuklar için Koşacak

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, “Lefkoşa Turkcell’le koşuyor” sloganıyla Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından 9’uncusu düzenlenen ve 20 Ekim Pazar günü gerçekleşecek maratona katılacak.

Amcaoğlu’na, katılım numarası, LTB Başkanı Mehmet Harmancı tarafından takdim edildi.

Maliye Bakanlığından verilen bilgiye göre, Amcaoğlu’nu bugün makamında ziyaret eden LTB Başkanı Mehmet Harmancı maratonla ilgili bilgi verdi.

Görüşmede, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Özdemir Kalkanlı ile Özel Kalem Müdürü Ufuk Soğur da hazır bulundu.

AMCAOĞLU

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, hoşgörü kültürünü benimseyen Kıbrıs Türk halkının bir kez daha sosyal bir amaç için bir araya gelmesinin önemine işaret ederek, bu tür etkinliklerin hem farkındalığı artırdığını, hem de birlikteliği güçlendirdiğini belirterek, destek veren ve katılan tüm vatandaşları tebrik etti.

Sporun sağlığın vazgeçilmez bir parçası olduğuna dikkat çeken Amcaoğlu, kendisinin de maratona sporcu kimliği ile katılacağını dile getirdi.

Amcaoğlu, “Üstelik söz konusu çocuk olduktan sonra akan sular durur. Görevle değil keyifle ekibimle birlikte orada olacağım” dedi.

HARMANCI

LTB Başkanı Mehmet Harmancı da, elde edilecek tüm gelirin LTB El Ele Çocuk Merkezinin yeni binaya taşınması ve daha çok çocuğa daha yüksek standartta eğitim vermesi için kullanılacağını yineleyerek desteğinden dolayı Maliye Bakanı Amcaoğlu’na teşekkür etti.

LTB Başkanı Harmancı, “Kimimiz yürüyecek, kimimiz koşacak ama o gün yüreklerimiz bir olacak” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2019, 11:26