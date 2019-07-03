Amcaoğlu: "Geçmiş dönemde hayat pahalılığı yanlış hesaplandı"

Amcaoğlu: "Geçmiş dönemde hayat pahalılığı yanlış hesaplandı"

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, bir televizyon  katılarak hayat pahalılığı ödeneğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Maliye Bakanı Amcoğlu, geçmiş hükümet döneminde Temmuz- Aralık aylarını kapsayan hayat pahalılığının yanlış hesaplanarak, yüzde 2.03 oranında fazladan ödeme yapıldığını, şimdi yapılanın ise bu yanlış uygulamanın düzeltilmesi olduğunu ifade etti.

Amcaoğlu, Temmuz- Aralık ayını kapsayan altı ay için gerçekleşmesi gereken hayat pahalılığı oranının %29.96 olması gerekirken, ödenen oranın %31. 99 olduğunu ve ortaya %2.03 oranında fark çıktığını kaydetti.

Bakan Amcaoğlu, şimdi yapılanın bu yanlış uygulamayı ortadan kaldırmak olduğunu söyledi.

Konunun, kamuoyunda “kamu çalışanları ve emekli maaşlarında hayat pahalılığı oranında yüzde 2 kesinti” olarak yansıtıldığını kaydeden Amcaoğlu, hayat pahalılığı ödeneği ile ilgili %2.03 oranında yapılan yanlış hesaplama ile bütçede açık oluştuğunu belirtti.

Maliye Bakanı Amcaoğlu, ekonomik programların önemine de işaret etti.

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