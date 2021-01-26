Amcaoğlu: "Kolej giriş sınavı ertelenecek"

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, 20 Şubat'ta yapılması planlanan Kolej Giriş Sınavı’nın erteleneceğini belirtti. Amcaoğlu, akademik takvim üzerinde de çalışma yapılacağını söyledi.

Amcaoğlu, sağlığın her şeyden önemli olduğuna işaret ederek, okullardaki öğrencilerin yarından fazlasının yüz yüze eğitime katılmadığını söyledi. Olgun Amcaoğlu, “Bugün yüzde 53 oranında çocuk yüz yüze eğitime katılmadı. Öğrencilerin yarısı okula gidince, ‘yüz yüze eğitimi başardım’ diyemezsin” dedi.

Bütün okullarda uzaktan eğitime geçileceğine işaret eden Amcaoğlu, “Yüz yüze eğitimi durduruyoruz. Gerekirse tüm okulları kapatın, ilerleyen süreçte daha sonra yeniden açarız dedim. Yarından itibaren binlerce öğrenci ve öğretmen uzaktan eğitime hazır” şeklinde konuştu.

Amcaoğlu, “dersler ve materyaller tamamdır. Uzaktan eğitimle ilgili 2 bin 500 civarında öğrencinin eksikliği var bunların giderilmesi için çalışılacak” dedi.

Olgun Amcaoğlu, uzaktan eğitime yönelik bazı teknik eksikliklerin tamamlanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini ve okullardaki alt yapı çalışmalarının geliştirileceğini söyledi.