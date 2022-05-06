Amcaoğlu: "Yakıt değişim bedelinin kaldırılması için Bakanlar Kurulu’na öneri yapıldı"

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, elektrik faturalarına yansıyan ‘Yakıt Değişim Bedeli’nin kaldırılması için Bakanlar Kurulu’na öneri yapıldığını açıkladı.

BRT’de “ManşetArtı” programına katılan Maliye Bakanı Amcaoğlu, KIB-TEK konusunda açıklamalarda bulundu.

Nisan ayı faturalarına yansıyan Yakıt Değişim Bedeli’nin kaldırılması için KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun gereken değişikliği yaptığını ifade eden Amcaoğlu, düzenlemenin Bakanlar Kurulu’na sunulacağını ve onaylanmasının ardından yürürlüğe gireceğini söyledi.

Bakan Amcaoğlu, elektrik tarifelerine yönelik çalışmaların da sürdüğünü dile getirerek, Mart faturalarında yapılan indirim benzeri bir düzenlemenin Nisan faturalarında da devam etmesi yönünde çalışma yaptıklarını açıkladı.

KIB-TEK konusunda atılması gereken adımlar olduğunun altını çizen Amcaoğlu, kısa-orta ve uzun vadeli programların mutlaka hayata geçirileceğini vurguladı.

Maliye Bakanı Amcaoğlu, KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun yapısına ilişkin soru üzerine de, “çalışma arkadaşları konusunda gereken düzenleme mutlaka yapılacaktır. Bunun için yeni hükümeti beklemeye gerek yok, mevcut hükümetle de gerekli adımlar atılacaktır” dedi.

Amcaoğlu, pandemi öncesinde 700 milyon olan ekonomik hacmin pandemi döneminde 200 milyonlara gerilediğini; bugünlerde ise aylık 1 milyarlık hacime ulaşıldığını kaydederek, Temmuz ayı ile birlikte 1.2 milyarlık hacime ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Maliye Bakanı Amcaoğlu, sadece devlet tarafını değil, reel sektörü de düşündüklerini ve hareket ettiklerini belirterek, tüm ödemelerin eksiksiz yapılmasının ekonomik gelişim için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Amcaoğlu, kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına almak için yasal düzenlemelerin de gündemde olduğunu söyledi

Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2022, 11:38