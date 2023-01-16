Antik Mağusa Vakfı Himayesinde “Kadın Kooperatifi” bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Vakıftan verilen bilgiye göre toplantı Gazimağusa Maraş MGA’da yer aldı. Yeni kurulacak kadın kooperatifine destek amacıyla gerçekleştirilen toplantıda, Kooperatif Şirketler Mukayyitliği’nden Hediye Soyer ve 4K-KOOP Başkanı Deniz Solyalı toplantıda kooperatifleşme hakkında bilgiler verdi.

Ada Kadın Emeği pazarından yola çıkan vakıf; yıllardır emekçi kadınlarla yapılmış projelerinden hareketle, kadın emeğinin değerlendirilmesi, ekonomik kalkınmada kadınların yer alması ve kırsal kalkınmada kadınların ön planda olmasını hedefleyerek, Ada Kadını Kalkınma Kooperatifi’nin kurulmasında, kadınlara destek vererek, eğitimler düzenledi.

Toplantıda, kooperatifleşmenin öneminden ve işleyişinden bahseden Hediye Soyer ve Deniz Solyalı, dünyadaki kooperatiflerden ve 4K KOOP’un kuruluşundan günümüze kadarki süreçlerinden örnekler verdi.

Katılımcıların sorduğu sorularla sona eren toplantının; ileriki tarihlerde devamının yapılması planlandığı belirtildi.