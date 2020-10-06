Araç küle döndü, sürücü yara almadı

Lefkoşa- Gazimağusa ana yolunda bu sabah meydana gelen trafik kazasında bir araç küle dönerken sürücüsü şans eseri yaralanmadı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza bugün saat 07.00 sıralarında dağ yolu kavşağı yakınlarında meydana geldi. Mustafa Kaya (E-26), Başpınar Un Fabrikası önlerine geldiğinde yönetimindeki EZ 320 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun solundan çıkarak önce toprak sete ardından Sedyıl Oto Galeri’ye ait bahçe tellerine çarparak alev alan araç küle döndü. Kazada yaralanan olmadı.