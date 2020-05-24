Arama çalışmaları sürüyor

Alagadi’de dün denizde kaybolan 27 yaşındaki Mehmet Ceyhan’ı arama çalışmaları bugün devam ediyor.

Polis, olumsuz hava koşulları ve denizin aşırı dalgalı olması nedeniyle sadece karadan sürdürülecek aramalarının saat 09.00’da başladığını açıkladı.

Alagadi -3 mevkiinde dün denize giren Ceyhan ve 22 yaşındaki Gözde Nur Binbir dalgalara kapılarak kaybolmuş ve arama çalışmaları sonucunda Gözde Nur Binbir’in cansız bedenine ulaşılmıştı.

Sahil güvenlik ekipleri, Polis Özel Harekat Müdürlüğü ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanılığı’na ait helikopterle sürdürülen Ceyhan’ı arama çalışmalarına, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 18.30’da ara verilmişti.