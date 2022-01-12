Arapköy’de operasyon

Arapköy'de, Girne Polis Müdürlüğü ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Son Durak-2 Operasyonu” sonucu yaklaşık 700 gram uyuşturucu madde ve gümrüksüz 360 paket sigara bulundu. 1 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, E.K.’nin (E-51) ikametgahında yapılan aramada, yaklaşık 650 gr. ağırlığında hintkeneviri ile yaklaşık 28 gr. ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde ile gümrüğe beyan edilmemiş 360 paket sigara bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

CİHANGİR’DE HIRSIZLIK

Cihangir'de faaliyet gösteren bir torna atölyesinin avlusu içerisinde muhafaza edilmekte olan toplam 150 bin TL değerindeki muhtelif tarımsal aletlere ait parçalar çalındı. Olay polisin bilgisine gitmesi üzerine yürütülen soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen B.A. (E-28) ve O.A. (E 21) tutuklandı.



Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir döşeme dükkanı içerisinde, işletme sahibine ait para cüzdanı içerisinde muhafaza edilmekte olan 200 Dolar nakit para çalındı. Olay polisin bilgisine taşınması üzerine yürütülen soruşturmada meselede zanlı olarak görülen A.B. (E-34) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.GİRNE’DE YARALAMA VE CİDDİ DARPGirne'de, 20 Temmuz Kordonboyu Caddesi üzerinde B.U. (E-22), aralarında çıkan tartışma sonucu tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile Mustafa Babaç’ı (E-20) burnundan hafif şekilde yaraladı.Olay yerinde bulunan S.K.A. (E-19) ise, adı edilenin yüzüne ve vücudunun muhtelif yerlerine yumruk ve tekme atıp ciddi şekilde darp etti. Mustafa Babaç, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.Bahse konu şahıslar ise tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2022, 15:40