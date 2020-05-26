Arıklı: "Anavatan yine imdadımıza yetişti"

Yeniden Doğuş Partisi genel Başkanı Erhan Arıklı, bugün imzalanan protokolü değerlendirerek "Anavatan yine imdadımıza yetişti" yorumunda bulundu.

Arıklı şunları dile getirdi:

"Anavatan Türkiye Cumhuriyetinin bu zor günlerde bir kez daha yardımımıza koşmasını, beceriksiz hükümetin kısır icraatlarına ve acziyetine rağmen bizimle bir protokol imzalayarak kredi ve hibe musluklarını açmasını şükranla karşılıyoruz.

20 Temmuz 2019 da imzalanan protokolün hiç bir şartının yerine getirilmemiş olmasına rağmen sırf Covid 19 tedbirlerinin ekonomik bünyemizde yarattığı tahribatı giderebilmek için toplam 2.milyar 288 milyon TL kredi ve hibe vermesi Kıbrıs Türk Halkına verilmiş çok büyük bir mesajdır.

YDP olarak bu protokolde Hükümetimizin 2020 yılı sonuna kadar yapmayı vaad ettiği icraatlarına takipçisi olacağımızı özellikle belirtmek istiyoruz. Çünkü gerek bu protokoldeki vaatler ve gerekse ekim ayına kadar hazırlanması beklenen gelecek protokol ülkemizi esenlik kavuşturacak ve kendi ayaklarımız üzerine durmamızı sağlayacak reformları ve yapısal dönüşümü sağlayacak icraatlardır.

İmzalanan protokolün ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz."