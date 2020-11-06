Arıklı: "Erken seçim olmazsa hükümetin içine girmeyiz"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümet kurma çalışmaları amacıyla en son Yeniden Doğuş Partisi (YDP) yetkilileriyle görüştü.

Cumhurbaşkanı Tatar, 16.30’da kabul ettiğin YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ve Genel Sekreter Bertan Zaroğlu’yla yaklaşık yarım saat görüştü.

Görüşmenin ardından YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanı’na hem hayırlı olsun dediklerini, hem de hükümet kurma konusunda istişarelerde bulunduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanından teamüllerin dışına çıkmamasını özellikle rica ettiklerini belirten Arıklı, “Teamüller gereği en büyük siyasi partinin genel başkanına veya vekalet edene hükümet kurma görevinin verilmesi, dolayısıyla UBP başkanlığına vekalet eden Ersan Saner’e bir an önce hükümet kurma görevinin verilmesi gerektiğini, Saner’in de çok acil şekilde hükümeti kurması, kuramazsa da derhal görevi iade etmesi gerektiğini söyledik” dedi.

Tatar’ın büyük ihtimalle yarın bu görevi Ersan Saner’e vereceğini, Saner’in de gerekli temasları kurarak istişarelerde bulunacağını belirten Arıklı, halkın artık hükümet boşluğuna tahammülünün kalmadığını, bunun demokrasi için de tehlikeli ve zararlı olduğunu belirtti.

Arıklı, bir an evvel Bakanlar Kurulu’nun oluşması ve ülke sorunlarına hakim olması gerektiğini vurguladı. Gidilecek yolun belli olduğunu kaydeden Arıklı, çok acil hükümet kurularak, bütçe ve seçim yasasının ele alınması gerektiğini söyledi.

YDP olarak hükümetin içinde olup olmayacaklarının gelecek tekliflere bağlı olduğunu ifade eden Arıklı, “Elbette YDP’nin ilkeleri çok açıktır. Uzun zamandır erken seçim istediğimiz, erken seçim içeren herhangi bir hükümete içeriden veya dışarıdan destek verebileceğimizi hep söyledik. Biz hala aynı noktadayız. Bizden yardım istenirse de elimizden geleni yaparız” dedi.

Arıklı, bir soru üzerine ise, birçok siyasi partinin önümüzdeki dönemde hükümette yer almak istemediğini bildiklerini çünkü sürecin çok sıkıntılı olduğunu belirterek, 3 buçuk milyar liralık bir bütçe açığıyla ülke idare etmeye çalışmanın fedakarlık olduğunu, bunun ateşten gömleği giymek demek olduğunu söyledi.

Kendilerinin üzerine düşen ne varsa hakkıyla yerine getirmeye hazır olduklarını yineleyen Arıklı, “Erken seçim olmazsa hükümetin içine girmeyiz” dedi.